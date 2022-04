Russie : Un des cerveaux de la giga fraude Wirecard localisé à Moscou

Recherché par Interpol, Jan Marsalek à l’origine du plus grand scandale financier ayant jamais touché l’Allemagne, serait caché dans la capitale russe.

Ancien responsable financier de Wirecard, Jan Marsalek, âgé de 42 ans, est soupçonné de longue date d’être lié à des intérêts russes et d’avoir bénéficié de complicités au sein de certains services secrets. Le Financial Times (FT) avait affirmé qu’il était en contact avec le renseignement militaire russe (GRU) et qu’il aurait aussi tenté dans le passé de former une milice pour intervenir en Libye.