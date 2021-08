Asie : Un des chefs talibans de retour en Afghanistan

Le mollah Abdul Ghani Baradar est rentré mardi en Afghanistan alors que la vie reprenait dans la crainte à Kaboul.

Les États-Unis se sont dits prêts mardi à maintenir leur présence diplomatique à l’aéroport de Kaboul après la date limite de retrait fixée au 31 août si les conditions le permettent. «Si (la situation) est sûre, et si c’est responsable pour nous de rester plus longtemps, nous pourrions envisager cela», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Plus comme hier

Le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur et numéro deux des talibans, qui dirigeait depuis le Qatar le bureau politique du mouvement, est rentré au pays où il devrait être appelé à de hautes fonctions. «Une délégation de haut niveau menée par le mollah Baradar a quitté le Qatar, a atteint notre pays tant aimé cet après-midi et atterri à l’aéroport de Kandahar» (sud de l’Afghanistan), a tweeté un porte-parole des talibans.

À Kaboul, des magasins ont rouvert, le trafic automobile a repris et des policiers réglaient la circulation, les talibans tenant des postes de contrôle. Mais des signes montraient que la vie ne serait plus celle d’hier. Les hommes ont troqué leurs vêtements occidentaux pour le shalwar kameez --ample habit traditionnel afghan-- et la télévision d’État diffuse désormais essentiellement des programmes islamiques. Les écoles et universités de la capitale restent fermées.