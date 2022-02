«Le coupeur de doigts» : Un des criminels les plus recherchés d’Europe arrêté à Zurich

Un Belge de 35 ans a été arrêté par la police cantonale zurichoise. Il était recherché pour de très nombreux délits.

Un des criminels les plus recherchés d’Europe a pu être interpellé mercredi peu avant minuit à Zurich grâce à une action commune de la police cantonale zurichoise et de l’Office fédéral de la police. Ce Belge de 35 ans s’était fait remarquer en Suisse pour falsification de documents. La justice belge le recherche notamment pour enlèvement, prise d’otages, vol à main armée, trafic de drogue par métier et en bande organisée ainsi que vol.