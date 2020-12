Italie : Un des mafieux les plus recherchés de Cosa Nostra arrêté

Lié à l’un «l’un des pires crimes» de Cosa Nostra à la fin des années 1990, le mafieux Giuseppe Costa a été arrêté vendredi en Sicile.

Séquestré pendant deux ans

Un de ses geôliers était Giuseppe Costa, interpellé vendredi à l’aube par les carabiniers et des agents anti-mafia dans la localité au nom funeste de Purgatorio. Il a été condamné et incarcéré entre 1997 et 2007 pour son rôle dans le calvaire du jeune Giuseppe, «un des pires crimes de l’histoire de Cosa Nostra», selon un communiqué des carabiniers.