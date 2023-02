Accident: Un des passagers de Pierre Palmade placé en garde à vue

Accident en France : Un homme ivre prétend être l’un des passagers de Pierre Palmade

Un homme indiquant être l’un des passagers de la voiture de Pierre Palmade a été placé en garde à vue dans la Somme (France), a-t-on appris mardi de sources proches de l’enquête, confirmant une information de BFMTV . Cet homme de 47 ans a été placé en garde à vue par les gendarmes à Montdidier. Il était «alcoolisé» et ses déclarations restent «à confirmer», selon ces sources. Pour rappel, plusieurs témoins ayant vu les deux individus prendre la fuite ont évoqué de jeunes hommes âgés apparemment d’une vingtaine d’années. La prudence est donc de mise quant à la véracité des propos du quadragénaire.

Déjà des ennuis avec la justice

L’accident de Pierre Palmade a eu lieu vendredi vers 19 h dans le sud de la Seine-et-Marne. Outre l’humoriste, sérieusement touché, il a fait trois blessés graves, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé. Les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans ne sont plus en danger. Des examens ont révélé que Palmade conduisait sous l’emprise de la cocaïne.