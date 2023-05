Google: Un des pères fondateurs de l’IA met en garde contre ses dangers

Geoffrey Hinton, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’intelligence artificielle (IA) a mis en garde contre ses dangers, en quittant son poste au sein du géant Google . «Je suis parti pour pouvoir parler des dangers de l’IA sans me soucier d’un éventuel impact sur Google», a déclaré dans un tweet Geoffrey Hinton, après l’annonce de son départ dans le «New York Times» . Les avancées dans ce secteur induisent «de profonds risques pour la société et l’humanité», estime dans le journal américain, Geoffrey Hinton, qui a créé une fondation dédiée aux systèmes d’IA.

De nombreux métiers bouleversés

Le déploiement à toute vitesse d’une intelligence artificielle (IA) de plus en plus «générale», dotée de capacités cognitives humaines et donc susceptibles de bouleverser de nombreux métiers, a été symbolisé par le lancement en mars par OpenAI de GPT-4, une nouvelle version plus puissante du modèle de langage naturel qui opère ChatGPT.