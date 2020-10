Open Air Frauenfeld : Un des plus grands festivals de Suisse a dévoilé son programme 2021

L’Open Air Frauenfeld, événement consacré au hip-hop, a annoncé les artistes qui se produiront du 7 au 10 juillet 2021.

La morosité gagne petit à petit les festivals concernant la tenue, très hypothétique vu la situation sanitaire, de leur édition en 2021. L’Open Air Frauenfeld n’en a cure. L’événement hip-hop a balancé, presque comme si de rien était, son programme. Comme si cela ne suffisait pas, le festival, en main du mastodonte américain du spectacle Live Nation, se targue en plus d’avoir ajouté un jour supplémentaire, le mercredi 7 juillet 2021. Il verra se produire en tête d’affiche Tyler, The Creator.

Parmi les autres temps forts d’un des plus grands open air de Suisse, avec plus de 180’000 billets vendus par édition, on retrouvera les stars américaines Asap Rocky, Kendrick Lamar, Migos ou encore le duo français PNL. Toute la programmation est à retrouver ici. À noter encore que les tickets sont déjà en vente via Ticketmaster.