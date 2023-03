30 milliards de masses solaires: Un des plus gros trous noirs jamais observé a été détecté 

Des astronomes ont détecté et mesuré l’un des plus gros trous noirs jamais observé grâce à une nouvelle technique, qui devrait permettre d’en savoir plus sur les milliers de ces géants cosmiques que l’on s’attend à découvrir dans les prochaines années. Ce trou noir supermassif a une masse équivalente à plus de 30 milliards de fois celle du Soleil, selon l’étude parue cette semaine dans une revue scientifique de la «Royal Astronomical Society» britannique.