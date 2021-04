Il y a un mois, ce juge de touche faisait partie de l’équipe arbitrale néerlandaise constituée pour le c hampionnat d’Europe. Ce rêve s’est écroulé en une poignée de secondes. La faute à une grosse erreur commise lors de Serbie-Portugal (2-2), le 27 mars. Manque de chance: la «victime» n’était autre que Cristiano Ronaldo.

Lors de ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’attaquant de la Juventus pensait offrir la victoire à son équipe au bout du temps additionnel après avoir inscrit un but totalement valable. Mais celui-ci a finalement été refusé, l’arbitre estimant que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne. En l’absence de goal-line technology et du VAR, la décision a été maintenue et a provoqué un tollé. Cristiano Ronaldo, lui, a quitté le terrain de colère en jetant son brassard de capitaine au sol.