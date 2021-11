Lausanne – Un des vandales du réseau de vélos Publibike condamné

Chute drastique des incivilités

Porte-parole de PubliBike, Ben Küchler annonce une baisse des déprédations et des vols grâce à une coopération accrue et étroite avec les autorités communales. La moyenne des cas par jour sur les réseaux de Fribourg et Lausanne entre le 1er janvier et le 31 mai était de 1,25, selon lui. «Après diverses mesures introduites dès juin, les cas ont diminué à 0,1. Mais nous sommes conscients qu’une éra­dication totale de ces incivilités n’est pas possible.» Ben Küchler réaffirme le projet d’équiper à terme les vélos d’un dispositif GPS.