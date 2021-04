La facturation des prestations évolue par canton constamment, à la suite de négociations régulières entre médecins et assureurs. Getty Images/iStockphoto

Quand vous allez chez un médecin, son temps et ses prestations sont comptés sous la forme de «points Tarmed», dont la valeur (VPT) est renégociée régulièrement entre médecins et assureurs (lire encadré). Or, depuis le début de l’année, 15% des assurés vaudois évoluent dans le vide, car trois assurances, Helsana, Sanitas et KPT, n’ont pas trouvé d’accord avec les médecins. «Nous avons souhaité ramener la VPT à un prix raisonnable pour nos assurés», indique HSK, la société qui négocie pour le compte des trois caisses. Cette société rappelle que le point Tarmed vaudois est un des plus chers de Suisse.

Le point Tarmed, comment ça marche? La facturation des prestations des médecins est conçue pour évoluer en fonction des coûts de la vie, de la santé et de nombreux autres facteurs. Un médecin en cabinet à Genève n’a pas les mêmes frais de loyer qu’au Tessin, pas les mêmes charges qu’un hôpital et pas le même cadre légal qu’un Alémanique qui aurait le droit de vendre des médicaments au cabinet, ce qui est interdit en Suisse romande. La valeur des points Tarmed (VPT) est donc renégociée régulièrement par canton. Un changement d’un centime peut aboutir à des différences importantes au niveau global, pour les coûts de la santé et le revenu des médecins. Les variations ne sont cependant pas directement corrélées au calcul des primes.

En l’absence d’accord, c’est légalement le Canton qui doit trancher. HSK attend donc la décision que le Département de la santé (DSAS) doit délivrer prochainement.

«Pour l’instant, la situation est floue et nous n’avons pas la garantie que les médecins seront intégralement payés ou que les patients seront remboursés par HSK», explique Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine (SVM).

Déni de justice du Canton

Sauf que les règles du jeu ont récemment changé. Le Canton doit en principe valider les accords et fixer un tarif-cadre, soit une fourchette de prix qui s’applique en attendant qu’une nouvelle convention soit signée. Or, il ne l’a pas fait l’an dernier, suivant un avis de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui considérait que ce n’était pas obligatoire.

Dans un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF), la Société vaudoise de médecine (SVM) a fait valoir que le DSAS a manqué de valider l’un de ces accords précédents et d’en fixer le tarif-cadre. Le recours a été admis: l’absence de décision officielle du Canton constitue ainsi un déni de justice.

Guerre d’interprétations

Pour la SVM, c’est évident: en l’état, aujourd’hui, le Canton n’a pas le droit de fixer unilatéralement un tarif. Elle demande donc au Conseil d’État de fixer avec effet rétroactif un tarif-cadre qui pourrait s’appliquer pour 2021. Elle invite également HSK à revenir à la table des négociations, même si la ligne de Philippe Eggimann est claire: «Les médecins n’ont pas l’intention de réduire leur revenu pour donner aux assureurs une marge de manœuvre supplémentaire, dont ils n’ont pas besoin.»

Mais le Département, suivi par les assureurs, ne l’entend pas de cette oreille. Il estime qu’il s’agit de deux dossiers séparés, et souligne que, dans son arrêt, le TAF précise explicitement qu’il ne se prononce que sur un cas antérieur et ne s’avance pas sur les futures procédures. Se référant à la LAMal, le Canton rappelle qu’en l’absence d’accord, c’est le gouvernement qui tranche, et que sa décision sera donc rendue prochainement.