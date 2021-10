Autriche : Un déséquilibré auteur d’attaques antisémites écope de 3 ans de prison

Ce réfugié, atteint de troubles psy, avait vandalisé en 2020 une synagogue et les locaux d’une association LGBT+ à Graz. Il avait aussi proféré des menaces à l’encontre de la communauté juive.

Un Syrien de 32 ans a été condamné jeudi en Autriche à 3 ans de prison pour avoir vandalisé une synagogue et commis d’autres délits antisémites, a-t-on appris auprès du Tribunal de Graz (sud-est).

Interpellé rapidement après les faits survenus à Graz entre le 18 et 22 août 2020, il avait jeté des pierres et inscrit des tags en faveur de la cause palestinienne sur la synagogue de la ville, avant de menacer le président de la communauté juive locale.