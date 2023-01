Ukraine: un déserteur russe du groupe Wagner fuit en Norvège

Guerre en Ukraine : Un déserteur russe de Wagner fuit en Norvège à travers la frontière arctique

Un Russe se présentant comme un ex-mercenaire du groupe paramilitaire Wagner est parvenu à s’enfuir en traversant la frontière russo-norvégienne dans l’Arctique et va demander l’asile à la Norvège, a déclaré lundi son avocat.

«J’étais sous la menace d’être enlevé, d’être assassiné»

«Mes anciens employeurs ont essayé de me retrouver, la société Wagner, Prigojine et sa bande, le FSB (ndlr: la sécurité d’État russe). Ils ont émis un avis de recherche pour crime (contre moi) via le Ministère russe de l’intérieur», a-t-il expliqué.