Genève: Un dessin évoquant l’artiste Banksy (re)surgit au Lignon

Mis sur le coup, le Fonds municipal d’art contemporain doute. Saskia Gesinus-Visser, collaboratrice scientifique, constate qu’«en effet l’œuvre est de qualité», «vraisemblablement effectuée au pochoir» et anonyme, «un des ressorts principaux» utilisés par le street artist anglais. Mais, en comparant le petit Africain avec ses travaux authentifiés, elle n’est pas convaincue. «Certains détails stylistiques diffèrent, notamment la manière de travailler les ombres, qui sont plus fines et plus dégradées chez Banksy.» Par ailleurs, ce dernier n’a jamais revendiqué ce dessin via ses habituels canaux de diffusion, soit les réseaux sociaux, en particulier son compte Instagram et son site internet. Bref, elle penche plutôt pour une œuvre «inspirée par» ou «dans le style de», malgré des caractéristiques visuelles communes.

Un Français masquant son identité

Manifeste social

Le dessin apparaît en effet pour la première fois sur sa page Instagram le 23 décembre 2019. Le pochoir s’intitule «Make a wish» («Fais un vœu») et a été peint juste derrière une décharge, offrant un contraste entre le trop-plein d’objets jetés et le dénuement de l’enfant. Un an plus tard, Goin livrera sur ce même canal un commentaire: «Voilà un an, j’ai peint cette pièce dans une des villes les plus riches du monde comme un acte d’espoir et de résistance pour faire prendre conscience des méfaits du néocolonialisme et de la mondialisation. Depuis, rien n’a changé et la situation s’est aggravée pour les plus pauvres.»