Art : Un dessin inédit de Michel-Ange sera vendu aux enchères

Jeudi, la maison Christie’s a annoncé mettre en vente pour le 18 mai une œuvre du célèbre peintre de la Renaissance, Michel-Ange. Cette œuvre est estimée à quelque 30 millions de francs.

Datant de la fin du XVe siècle, cette œuvre a longtemps «échappé à l’attention des spécialistes» et témoigne d’un «bel état de conservation», a souligné la maison de ventes. Le dessin réalisé à la plume et à l’encre brune a été mis en vente en 1907 à l’hôtel Drouot sous la classification «École de Michel-Ange», avant d’être attribué au maître en 2019 seulement, dans le cadre d’un inventaire pour une collection privée française.

Représentation du corps masculin

En septembre 2019, il a été déclaré «trésor national» pour le patrimoine français, ce qui interdit toute sortie du territoire national pendant trente mois et donne à l’État français et ses musées l’opportunité de le racheter. Aucune offre n’ayant été faite pendant cette période, le dessin va être exposé à Hong-Kong, puis à New York afin d’attiser l’intérêt de collectionneurs locaux et étrangers d’ici à la vente aux enchères. Les amateurs d’art pourront également l’admirer à Paris, à partir du 13 mai.