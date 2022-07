L’enquête de «l’Indiana Jones de l’art» : Un détective d’art aurait récupéré la relique du «Précieux Sang du Christ»

La relique du «Précieux Sang du Christ» est l’un des objets les plus sacrés jamais volés à l’Église catholique. Selon les croyants, la relique renferme deux fioles métalliques contenant des gouttes de sang de Jésus recueillies lors de la crucifixion. Conservé depuis 1000 ans dans l’abbatiale de Fécamp, dans le nord de la France, l’objet avait été volé en juin. Le détective d’art néerlandais Arthur Brand, vient de retrouver la relique intacte. Prévenu par mail par un expéditeur anonyme, il raconte que la boîte en carton a été déposée devant sa porte, après un coup de sonnette dans la nuit du 1er juillet.

«Indiana Jones de l’art»

L’objet sacré, retrouvé intact, doit encore être restitué aux forces de l’ordre aux Pays-Bas après que ces dernières ont reçu une demande d’entraide de la France, pour une enquête sur l’identité du voleur et l’authenticité de la pièce. Pour le détective, mettre la main sur cette relique a été particulièrement extraordinaire. «En tant que catholique, c’est à peu près aussi proche de Jésus et de la légende du Saint Graal que vous pouvez l’être», confie Arthur Brand.

Surnommé «l’Indiana Jones du monde de l’art», Arthur Brand, 52 ans, est l’un des experts et détectives d’art les plus célèbres au monde. Le Néerlandais a notamment retrouvé un Picasso, une bague d’Oscar Wilde et «Les chevaux d’Hitler», des sculptures en bronze grandeur nature.