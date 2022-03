Terrorisme : Un détenu de Guantánamo rapatrié en Arabie saoudite

Un détenu saoudien de la prison militaire de Guantánamo, soupçonné d’avoir tenté de participer aux attentats du 11-Septembre, a été rapatrié vers l’Arabie saoudite.

«Les États-Unis apprécient la volonté de l’Arabie saoudite et d’autres partenaires de soutenir les efforts américains continus pour réduire à travers un processus précis et délibéré la population carcérale et à terme fermer la prison de Guantánamo», a poursuivi le ministère américain de la Défense.