États-Unis : Un détenu de Guantánamo renvoyé au Maroc, le 1er sous Biden

Les États-Unis ont renvoyé lundi vers son pays natal un Marocain détenu à Guantánamo, le premier transfert ainsi réalisé sous Joe Biden, Washington réaffirmant au passage son objectif de fermer la prison controversée.

Abdellatif Nacer, né en 1965 à Casablanca, avait rejoint les forces d’Al-Qaïda en Afghanistan, où il a combattu l’armée américaine en 2001. Il a quitté Guantánamo et été remis lundi matin aux autorités marocaines, selon le Pentagone.

Dix autres prisonniers, qui ne sont plus considérés comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ont déjà reçu leur bon de sortie et 17 autres pourraient les rejoindre. Leur départ de Guantánamo dépend de la volonté de leur pays d’origine ou d’un pays tiers à les accueillir.

«L’administration Biden reste attachée à un processus réfléchi et minutieux en vue de réduire de manière responsable la population carcérale et, à terme, de fermer la prison de Guantánamo», a indiqué à la presse une haute responsable de l’administration ayant requis l’anonymat. Elle s’est abstenue de préciser combien de négociations étaient en cours avec les pays susceptibles d’accueillir les détenus transférables et quels pays étaient concernés.