Orbe (VD) : Un détenu décède dans sa cellule à la prison de la Croisée

Mercredi, vers 16h10, le personnel de la prison de la Croisée à Orbe (VD) a découvert un détenu inanimé, qui se trouvait seul dans sa cellule. Rapidement pris en charge par les agents de détention et par le personnel médical, cet Algérien de 42 ans n’a pu être réanimé. Il est décédé sur place, a communiqué jeudi la police cantonale vaudoise.

Le Ministère public a été renseigné et le procureur de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du décès. Il a confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté. Selon les premières constatations, l’intervention d’un tiers paraît exclue. L’hypothèse du suicide est envisagée, précise le Ministère public.

L’événement a nécessité l’intervention du personnel pénitentiaire, de deux patrouilles de la gendarmerie, des enquêteurs de la police de sûreté et d’une ambulance et du SMUR.

C’est le troisième décès qui survient parmi les détenus de l’établissement urbigène depuis le début de l’année, et même le quatrième en moins d’un an, puisqu’une situation similaire s’est répétée en octobre dernier, puis en février, et encore en mai. À chaque fois, c’est l’hypothèse du suicide qui a été envisagée.