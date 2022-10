France: un détenu en cavale se fait pincer à un contrôle routier

France : Un détenu en cavale se fait pincer après avoir essayé de fuir un contrôle routier

Le fuyard a été arrêté à Nancy vendredi dans la nuit, après avoir tenté d’échapper à une brigade et manqué d’écraser un policier. Il conduisait une voiture volée, et roulait sans permis et drogué.

Quelques heures de liberté

Âgé d’une trentaine d’années, le fuyard s’était évadé du centre de semi-liberté de Maxeville (nord-est de la France) le 30 septembre et était «déclaré en évasion depuis cette date», a précisé le procureur. Il purgeait une peine d’un an de prison pour cambriolage et conduite sans permis, ainsi qu’une autre de 4 mois de prison pour vol et conduite sans permis.