États-Unis: Un détenu exécuté dans l’Oklahoma, un autre en Alabama

Un détenu de 51 ans condamné à mort pour le meurtre d’une femme il y a près de trente ans a été exécuté jeudi par injection létale dans l’État américain de l’Oklahoma, ont annoncé les autorités. Jemaine Cannon, jugé coupable d’avoir tué en 1995 Sharonda Clark, 20 ans et mère de deux enfants, a été exécuté dans le pénitencier de McAlester, dans cet État du sud des États-Unis.

Exécutions qui dysfonctionnent

Un deuxième détenu, James Barber, 54 ans, doit être exécuté dans l’Alabama dans ce qui constituerait la première injection létale dans cet autre État du sud des États-Unis depuis l’an dernier et une série d’exécutions entachées par des dysfonctionnements.

James Barber, 54 ans et homme à tout faire de profession, a été condamné en 2003 pour avoir tabassé à mort une septuagénaire avec un marteau lors d’un cambriolage. Il doit recevoir une injection létale à la prison d’Atmore, dans l’Alabama, entre 5h01 GMT jeudi et 11 heures GMT (entre 7h et 13 heures en Suisse), vendredi.