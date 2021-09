Italie : Un détenu italien fait feu avec une arme qu’il aurait reçue par drone

Un détenu lié à la mafia napolitaine a tiré trois fois dans la prison de Frosinone – dans la région de Rome. Personne n’a été blessé.

Un détenu italien a fait feu sur d’autres pensionnaires de la prison de Frosinone, dans la région de Rome, avec une arme de poing vraisemblablement livrée par drone, a-t-on appris lundi de source syndicale. L’homme, âgé de 28 ans et lié à la Camorra, la mafia napolitaine, a tiré dimanche trois coups de pistolet dans les cellules de détenus avec lesquels il avait eu une altercation quelques jours auparavant, sans faire de blessés.

Il s’est ensuite rendu, sur les conseils de son avocat contacté avec un téléphone portable introduit illégalement dans ce centre pénitentiaire de haute sécurité situé à une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale. Il a remis l’arme et le téléphone, non sans en avoir retiré la carte SIM et l’avoir avalée, a précisé Donato Capece.