Suisse : Un détenu peut être obligé de participer aux frais de santé

Selon un arrêt du Tribunal fédéral, les frais de santé non couverts d’un prisonnier peuvent être déduits de sa rémunération.

Est-il licite de prélever des montants d’argent du pécule d’un détenu sans son accord en guise de participation aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie? La réponse est oui, selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF).

L’affaire remonte au printemps 2019. Le Service de comptabilité des Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe a utilisé le compte d’un détenu pour payer une partie de ses frais médicaux non couverts ainsi que les frais de transport de ses effets personnels du canton de Vaud à une prison bernoise. C’est ainsi que 2245 francs lui ont été débités pour les dépenses de santé et 438 francs pour l’acheminement de ses objets personnels.

Part de réserve saisissable

Après le Tribunal cantonal vaudois, c’est au tour du Tribunal fédéral de rejeter le recours du prisonnier. Le TF a rappelé le mécanisme de répartition de la rémunération des détenus, dont 65% sont à la libre disposition du détenu pour ses dépenses courantes, une réserve de 20% et, enfin, une part bloquée de 15% restituée lorsque la personne retrouve la liberté ou quitte la Suisse. Si la rémunération d’un détenu ne peut en principe être saisie, «le compte réservé peut être utilisé avec ou sans l’accord de l’intéressé, pour les frais de santé non couverts par l’assurance maladie», a indiqué le TF.

Contactée par 20 minutes, Me Kathrin Gruber se dit «surprise et déçue». Selon elle, admettre le recours du détenu aurait fait «couler le système mis en place par les concordats d’exécution des peines en vue de faire des économies sur le dos des détenus qui coûtent toujours plus cher car la population veut des détentions toujours plus longues pour des motifs de sécurité».