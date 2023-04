Genève: Un détenu retrouvé mort sa cellule

Un détenu a été retrouvé inanimé dans sa cellule, samedi à 8h à la prison de Favra. Malgré les efforts du personnel et des secours, le médecin intervenu sur place n'a pu que constater le décès, a informé le Département cantonal de la sécurité, via un communiqué diffusé en début d’après-midi. Le service mobile d'urgence-réanimation (SMUR) et la police se sont rendus sur place. Les causes du décès n’ont pas été précisées. Le Ministère public a ouvert une enquête et les autorités ont indiqué qu’aucune autre information ne serait donnée en l'état.