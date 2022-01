Canton de Bâle-Campagne – Un détenu s'est échappé par la trappe des plateaux repas de sa cellule

Un détenu de la prison de Muttenz (BL) n’a pas vu les choses en grand, mais en petit, pour tenter de s’évader. En mars 2021, il s’est faufilé par la trappe des plateaux repas de la porte de sa cellule. Une fois dans le couloir de l’établissement pénitentiaire, il a forcé une employé de libérer deux autres prisonniers. Il a ensuite libéré lui-même un troisième détenu avant d’enfermer la femme dans une cellule. Or, même s’ils ont pu récupérer les clés, les quatre individus ne sont pas arrivés très loin et ont fini par se rendre à la police.

Jugement pas encore entré en force

Pour finir, le tribunal l’a condamné 18 mois de prison avec sursis tout comme à un renvoi de Suisse pour durée de 5 ans. Il a été condamné pour contrainte et menace tout comme pour privation de liberté et tentative de faire évader des détenus. Il n’a plus le droit de s’approcher de son ex et doit lui verser 1000 francs en guise de réparation morale. Le jugement n’est pas encore entré en force.