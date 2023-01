Bâle-Campagne: Un détour de 17’000 km pour rentrer en Suisse depuis l’Angleterre

Le retour en Suisse depuis l’Angleterre s’est transformé en véritable chemin de croix pour une habitante de Bâle-Campagne, raconte la «Basler Zeitung». Cette femme originaire d’Asie du Sud et titulaire d’un permis C s’était fait voler son passeport lors d’un séjour au Royaume-Uni.

Sa fille, qui l’accompagnait, dit avoir alors contacté le DFAE, à Berne, lequel lui aurait alors affirmé qu’un retour en Suisse n’était pas possible, même avec un passeport d’urgence. Seule solution: faire un aller-retour de 17’000 km vers son pays d’origine pour refaire son passeport. Dans un délai aussi court, seul un billet en classe affaires à plusieurs milliers de francs était disponible. Et, une fois sur place, elle a dû batailler avec l’administration à cause de documents restés en Suisse. Elle a encore dû payer des centaines de francs.