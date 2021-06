Nicaragua : Un deuxième candidat à la présidentielle interpellé

Pour des délits relatifs à la défense des droits du peuple et de la souveraineté, Arturo Cruz a été arrêté à son retour des États-Unis.

Arturo Cruz «fait l’objet d’une enquête de la police nationale car il y a de forts indices qu’il ait attaqué la société nicaraguayenne et les droits du peuple», a affirmé le ministère public. La police nationale a indiqué de son côté qu’elle menait «toutes les procédures d’enquête pertinentes et remettra la personne faisant l’objet d’une enquête aux autorités compétentes pour des poursuites et pour déterminer les responsabilités pénales».