Simonetta Sommaruga : «Un deuxième confinement? La population n’aurait pas suivi»

Au moment de faire le bilan de sa deuxième année présidentielle, la conseillère fédérale a notamment défendu la stratégie suisse dans la gestion de la pandémie de coronavirus.

Une approche défendue par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ce lundi dans diverses interviews accordées en guise de bilan de sa deuxième année de présidence: «Je crois que la Suisse devait suivre sa propre voie. Nous avons parfois été touchés de manière très différente et à des moments distincts, surtout au Tessin et en Suisse romande», détaille-t-elle aux quotidiens alémaniques de TX Group.

La Suisse comptait lundi 10’002 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, avec 201 décès et 391 hospitalisations. En raison d’une nouvelle variante de coronavirus «hors de contrôle» au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, une interdiction générale d’entrée a été décrétée pour les voyageurs de ces deux pays.

Un «grand défi»

À l’avenir, les plans de lutte contre la pandémie devront être plus globaux, estime la socialiste. Aujourd’hui, ils se concentreraient avant tout sur la santé et l’économie. Or «l’impact social du virus, ce qu’il fait aux personnes âgées et aux enfants – tout cela doit aussi être pris en compte», conclut-elle.