Royaume-Uni : Un deuxième débat plus animé entre les candidats à Downing Street

Les cinq candidats encore en course pour succéder à Boris Johnson comme Premier ministre ont eu dimanche soir un débat télévisé bien plus animé que le premier.

L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak fait partie des cinq candidats encore en course, avec Penny Mordaunt, Liz Truss, Kemi Badenoch et Tom Tugendhat.

Les candidats pour succéder au Premier ministre britannique Boris Johnson se sont retrouvés dimanche soir pour un deuxième débat télévisé plus animé que le précédent, tandis qu’ils entament une semaine décisive dans la course à Downing Street.

Ils sont encore cinq dans la course au pouvoir lancée après l’annonce le 7 juillet de la démission de Boris Johnson, emporté par une avalanche de départs déclenchée par un trop-plein de scandales et de mensonges. La secrétaire d’État au Commerce international Penny Mordaunt, l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak, la cheffe de la diplomatie Liz Truss, l’ex-secrétaire d’État à l’Égalité Kemi Badenoch et le député Tom Tugendhat se sont retrouvés pour un débat télévisé d’une heure sur la chaîne ITV.

Ils entament une semaine décisive dans la course à Downing Street: après plusieurs votes des députés Tories, on connaîtra mercredi soir le nom des deux finalistes, qui seront départagés pendant l’été par les membres du Parti conservateur. Le nom du futur Premier ministre sera connu le 5 septembre. Le face-à-face s’est avéré bien plus animé que le précédent débat télévisé vendredi, lors duquel les cinq prétendants au pouvoir s’étaient refusés aux clashs et attaques personnelles.