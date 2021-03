Assaut du Capitole : Un deuxième élu démocrate porte plainte contre Donald Trump

Eric Swalwell, membre du Congrès américain, estime que l’ex-président américain «a mené une guerre ouverte contre le transfert pacifique du pouvoir».

Tous responsables

Eric Swalwell vise également dans sa plainte, déposée devant un tribunal de Washington, le fils du milliardaire Donald Trump Jr, son avocat Rudolph Giuliani et un élu républicain de la Chambre, Mo Brooks. Tous avaient parlé lors du même meeting.

«Les accusés ont rassemblé, enflammé et encouragé la foule hargneuse et à ce titre, sont entièrement responsables des dommages et de la destruction qui ont suivi.»