Los Angeles : Un deuxième enfant pour Kylie Jenner et Travis Scott

D’après plusieurs médias américains, la femme d’affaires et le rappeur s’apprêtent à donner un frère ou une soeur à Stormi.

Travis Scott et Kylie Jenner ont déjà une fille. imago images / ZUMA Press

Elle court, elle court, la rumeur. À en croire plusieurs sites people américains, Kylie Jenner attendrait son deuxième enfant. «Elle est enceinte de quelques mois. Elle a un joli baby bump et elle a plus que hâte. Elle est enchantée que Travis et elle s’apprêtent à devenir parents une nouvelle fois», a confié l’un de ses proches à people.com, ajoutant que la jeune femme de 24 ans, qui a dévoilé sa marque de maillots de bain, vivait cette grossesse dans l’intimité.

Kylie et Travis, 30 ans, ont eu une fille prénommée Stormi le 1er février 2018, qui travaille avec sa maman. Le couple s’était séparé en octobre 2019, après deux ans et demi de relation. La demi-soeur de Kim Kardashian et le rappeur s’étaient réconciliés en juin 2021, après avoir décidé de se confiner ensemble début 2020, pour le bien de leur fille.

La femme d’affaires avait réussi à garder sa première grossesse secrète. Ce n’est qu’après son accouchement qu’elle avait évoqué le sujet publiquement. «Je partage tellement de ma vie. J’étais vraiment très jeune quand je suis tombée enceinte et c’était beaucoup pour moi. Je ne savais pas comment rendre cela public et que tout le monde me donne son avis. Je crois que c’était quelque chose que je devais traverser seule», a-t-elle confessé à l’animateur Andy Cohen en avril 2021.

Depuis la naissance de Stormi, l’Américaine n’a jamais caché qu’elle désirait agrandir la famille. En janvier 2020, elle avait déclaré dans une vidéo postée sur YouToube qu’elle voulait quatre enfants. Trois mois plus tard, durant un live sur Instagram, elle avait avoué en vouloir sept, mais que ce n’est pas pour tout de suite. «La grossesse n’est pas une blague, c’est quelque chose de sérieux et c’est dur. Je ne suis pas encore prête», a-t-elle confié.