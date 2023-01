Pérou : Un deuxième manifestant est décédé

«La police est en état d’alerte maximale. Nous avons 11’800 policiers dans les rues pour le contrôle des émeutes. Nous avons plus de 120 fourgons et 49 véhicules militaires, et aussi la participation des forces armées», a déclaré le général Victor Zanabria, chef de la région de police de Lima. Plusieurs statues et monuments du centre de Lima étaient déjà enveloppés sous des bâches en plastique pour les protéger d’éventuelles dégradations.