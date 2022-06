Safari passe le cap symbolique du milliard d'utilisateurs

Un milliard d’utilisateurs : Un deuxième navigateur web passe le cap symbolique

Après Chrome de Google, c’est au tour de son concurrent Safari développé par Apple d’atteindre le milliard d’utilisateurs.

Safari a atteint un seuil symbolique. Le navigateur web d’Apple, dont la première version date de 2003, a passé la barre du milliard d’utilisateurs, d’après AtlasVPN qui s’appuie sur les données de GlobalStats et InternetWorldStats. Avec précisément 1’006’232’879 utilisateurs en avril 2022, soit plus de 19% de tous les internautes, le logiciel de la firme à la pomme reste encore très loin du leader Chrome. Ce dernier en compte trois fois plus en culminant à près de 3,38 milliards d’utilisateurs.