Hockey sur glace – Un deuxième Suisse soumis au protocole Covid-19 de la NHL

Première conséquence: le calendrier est chamboulé. Seuls quatre des huit matches qui figuraient au programme ont pu être disputés dimanche. De plus, la direction de la ligue et l’Association des joueurs (NHLPA) ont d’ores et déjà annulé les rencontres entre des équipes américaines et canadiennes. « En raison des inquiétudes liées au x voyage s transfrontalier s , et compte tenu des modifications potentielles aux restrictions fédérales, tous les matches impliquant des équipes canadiennes et américaines seront remis à partir de lundi, soit du 20 décembre jusqu'à la pause du temps des fêtes, le 23 décembre » , ont-elle communiqué.