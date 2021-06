Valais - Un deuxième suspect arrêté après deux brigandages à Sion

La police cantonale et le Ministère public ont activement investigué suite à ces brigandages en ville de Sion. Le second auteur présumé avait été rapidement identifié. De passage en Valais mais domicilié en France, il n’avait pas pu être interpellé dans l’immédiat. En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid, les formalités nécessaires et habituelles à l’organisation d’une commission rogatoire dans l’Hexagone n’avaient pas pu être effectuées.