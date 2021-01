Coronavirus : Un deuxième vaccin autorisé par l’UE, le Liban se reconfine

Après le vaccin de l’américain Pfizer et de l’allemand BioNTech, autorisé le 21 décembre, l’Agence européenne des médicaments a donné son feu vert à celui de Moderna, qui a été validé dans la foulée par Bruxelles.

Le nombre de morts recensés autour du globe semble avoir atteint un plateau – le plus haut depuis l’apparition du virus — depuis plus d’un mois et un nouveau triste record de décès (15'700) en 24 heures a été atteint, selon un comptage réalisé mercredi.

La vaccination a commencé le 27 décembre dans l’UE mais à un rythme lent, suscitant de plus en plus de critiques devant le retard pris par rapport à certains pays comme les États-Unis, où le vaccin de Moderna est déjà utilisé, Israël ou encore le Royaume-Uni, qui mène également sa campagne avec celui du géant pharmaceutique britannique AstraZeneca.

«Sprint» et confinement en Angleterre

Plus de 1,3 million de personnes vulnérables et de soignants ont déjà été vaccinés au Royaume-Uni, et l’objectif ambitieux est d’immuniser tous les plus de 70 ans et soignants, soit près de 14 millions de personnes, d’ici à la mi-février.