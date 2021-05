Genève : Un diadème de la Maison de Savoie vendu 1,4 million de francs

Une broche composée de deux saphirs, dont le plus gros jamais mis aux enchères, a aussi trouvé preneur.

La pièce est historique. Le diadème royal, conservé pendant plus de 150 ans au sein de la Maison de Savoie, est composé de onze perles naturelles et de diamants. C’est la première fois que ce joyau, datant de la seconde moitié du XIXe siècle, apparaissait sur le marché.

Ce diadème jouit d’une provenance exceptionnelle, ayant appartenu à deux collections royales européennes, celles d’Italie et d’Espagne. Offert à Maria Vittoria dal Pozzo en 1867, à l’occasion de son mariage avec Amédée Ier de Savoie, Duc d’Aoste et roi d’Espagne (1870-1873), ce bijou est attribué à Musy Padre e Figli, joaillier à la cour d’Italie basé à Turin et l’un des plus anciens orfèvres d’Europe. Véritable chef-d’oeuvre d’ingéniosité, il peut être séparé en deux parties, ce qui permet de le porter en collier.