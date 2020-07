Football

Un diagnostic erroné provoque 20 cas positifs

Un joueur testé par erreur négativement au coronavirus a contaminé trois coéquipiers et seize adversaires durant un match du championnat bulgare.

Or, il s’avère qu’un joueur, le défenseur de Tsarsko Selo Sofia Martin Kavdanski, était en fait positif et a contaminé plusieurs joueurs ce jour-là. Au total, 20 footballeurs ont été atteints pendant la rencontre, remportée 4-1 par Cherno Varna, trois joueurs de Sofia et seize de Varna.

Avec des jeunes de l’équipe réserve

«Tous les joueurs dont le test est positif sont mis en quarantaine et les précautions nécessaires ont été prises. Nous avons prévenu la commission médicale et le service sportif et technique de la Fédération bulgare de football, et nous attendons leurs instructions», a notamment écrit le club de Varda dans un communiqué, précisant que les joueurs de l’équipe réserve garniront les rangs de la première équipe.