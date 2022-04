Dialogue d'un blockbuster censuré pour la Chine 

«Les animaux fantastiques 3» : Un dialogue a été censuré pour la Chine

Dans «Les animaux fantastiques: les secrets de Dumbledore», le personnage joué par Jude Law évoque un amour homosexuel. La scène a été coupée pour le public chinois.

La Chine se montre bien souvent chatouilleuse sur les questions liées à l’homosexualité. Une nouvelle preuve en a été faite avec la censure, uniquement dans l’empire du Milieu, d’un passage des «Animaux fantastiques: les secrets de Dumbledore», sur les écrans romands dès le 13 avril 2022. En effet, d’après «Variety», le studio Warner Bros., qui a produit ce film, a retiré six secondes du long-métrage duquel Johnny Depp a été viré . Cette séquence faisait état d’une romance homosexuelle d’Albus Dumbledore, joué par Jude Law, avec Grindelwald, campé par Mads Mikkelsen.

Le studio a accédé à cette requête qui provenait directement du gouvernement chinois. Elle concernait les dialogues suivants, prononcés par Albus Dumbledore: «Parce que j’étais amoureux de toi» et «l’été où Gellert (ndlr: Gellert Grindelwald) et moi sommes tombés amoureux». Le reste du film est intact de toute coupe afin de garantir son «esprit». «En tant que studio, nous nous engageons à protéger l’intégrité de chaque film que nous sortons. Certaines circonstances nécessitent toutefois de faire des coupes afin de répondre à certaines sensibilités dans un marché globalisé», a réagi Warner Bros., dans un communiqué relayé par le site américain. Le studio a rappelé que, par le passé, il avait déjà dû apporter de «petites modifications» à certaines de ses productions pour ne pas heurter certaines sensibilités. «Nous voulons que le public du monde entier puisse voir et apprécier ce film. Il est important pour nous que le public chinois ait également cette possibilité, même avec ces changements mineurs», est-il encore précisé. Le film est diffusé dans les cinémas en Chine depuis le 8 avril 2022. Il est actuellement en tête du box-office dans ce pays.