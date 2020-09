Hong Kong : Un diamant blanc de 102 carats proposé aux enchères

Totalement parfait en matière de pureté et de transparence, un diamant proposé à la vente par Sotheby’s dans l’ex-colonie britannique pourrait voir son prix atteindre des dizaines de millions de dollars.

Un diamant blanc ovale sans défaut de 102 carats sera vendu aux enchères le 5 octobre à Hong Kong par la maison Sotheby’s qui, confiante dans la solidité du marché, n’a pas fixé de prix plancher et n’a pas pris de garantie.

«Entre 11 et 33 millions»

Sotheby’s n’a pas donné d’estimation officielle pour ce diamant de 102,39 carats exactement, de couleur D et de type IIa, le summum en matière de pureté et de transparence.

«Historiquement, des diamants de ce calibre et de cette taille se sont vendus entre 11 et 33 millions de dollars environ, donc nous prenons ça comme fourchette», a expliqué à l’AFP Quig Bruning, responsable du département joaillerie chez Sotheby’s à New York.