Valais : Un diamantaire se bat pour sortir de prison

Suspecté d’escroquerie dans une affaire à millions, un Valaisan actif dans le commerce de diamants a partiellement eu gain de cause au Tribunal fédéral dans le cadre de sa préventive.

Suspecté d’avoir notamment soutiré des sommes d’argent importantes aux parents adoptifs d’un homme avec lequel il était en relation professionnelle ainsi qu’au père de sa propre compagne, un homme d’affaires valaisan est détenu préventivement depuis décembre. Ses comptes bancaires ont été bloqués, ses diamants, téléphones, pièces d’identité et documents saisis…

«Diamant de 3 millions» planqué derrière un canapé

Lors de la perquisition de son domicile, la police a découvert un poing américain, un brouilleur d’ondes, un sac contenant 10’000 francs et, planquées derrière un canapé, trois pierres précieuses dont un diamant avec un certificat mentionnant une valeur de 3’200’000 euros. Sur la base des mouvements de fonds, des reconnaissances de dettes pour un total de plusieurs millions et de la certification douteuse des diamants venus d’Afrique, les enquêteurs sont sur la piste d’infractions à caractère économique.

Il propose une caution d’au moins 30’000 francs

Une première détention préventive d’un mois, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, a pris fin le 9 janvier. Estimant qu’il y avait un risque de collusion de nature à polluer l’enquête, cette autorité a prolongé la préventive jusqu’au 8 avril. Le diamantaire s’y est opposé. Son recours ayant été rejeté par la Chambre d’appel du Valais, il a saisi le Tribunal fédéral (TF). Il a demandé une libération immédiate avec des mesures de substitution: la remise de ses documents d’identité, un contrôle régulier par les autorités, le port d’un bracelet électronique et le dépôt d’une caution d’au moins 30’000 francs.

Risque de faillite

L’homme d’affaires a également soutenu que sa longue préventive constituait une violation du principe de proportionnalité. Une détention qui l’empêche de voir ses enfants, risque de compromettre un projet d’achat immobilier en cours et de ruiner son business en Suisse et en Afrique. «La détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves», a rappelé le TF.