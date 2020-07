Technologie

Un dinosaure dans le jardin avec une recherche Google

Le géant du web propose de transformer notre environnement en «Jurassic Park» avec de nouvelles créatures en réalité augmentée.

Sur iOS (11 et versions supérieures), la fonctionnalité est disponible dans l’app Google et les navigateurs Chrome et Firefox. Contrairement à Android, sur iOS elle est proposée sans bruitages.

«Pour créer les dinosaures en 3D, nos artistes concepteurs ont d’abord effectué des recherches préliminaires pour découvrir des informations sur chaque créature. Nos artistes ont non seulement puisé dans différentes formes de littérature, ils ont aussi travaillé avec des paléontologues et l’équipe derrière «Jurassic World» pour que les modèles soient le plus authentiques et réalistes possible. Même les plus petits détails, comme les irrégularités des couleurs de la peau et des motifs, sont importants», a expliqué Camilo Sanin du studio de développement Ludia.