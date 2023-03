Martin Solveig sortira un album en 2023

Martin Solveig lancera le festival Rock The Pistes, le 12 mars 2023 aux Crosets (VS), avec un set qui sera mémorable.

L’artiste Français sortira un single, extrait de son prochain album, à la fin mars 2023. DR

Martin Solveig, 46 ans, a cartonné avec un nombre impressionnant de tubes lors de ces vingt dernières années. Ses productions, joyeuses et mélodiques, sont identifiables en seulement quelques notes, à l’image des morceaux «Intoxicated», «Do It Right», «Hello», «Jealousy» ou encore de sa collaboration sur «Never Going Home» de Kungs. Programmé le premier après-midi du festival Rock The Pistes, qui se tiendra du 12 au 18 mars 2023 sur tout le domaine des Portes du Soleil, le sympathique musicien Français se réjouit de mixer au milieu des pistes de skis.

On vous voit plus souvent en festivals qu’en clubs, pour quelles raisons?

Ma musique se rapproche plus d’un public de festival, où les jeunes préfèrent désormais se rendre plutôt qu’en clubs. J’en fais encore quelques-uns, mais qui sont spécialisés, comme à Ibiza où j’adore jouer.

Votre set au Rock The Pistes est-il particulier dans votre agenda?

J’ai hâte d’être à cette date. Je ne suis pas très bon skieur. En revanche, j’adore les montagnes et j’aime y passer du temps, en particulier dans les Alpes. En tant qu’artiste, j’ai eu la chance de me produire lors de nombreux événements en altitude, ce qui a toujours été des moments inoubliables. Je me souviens, entre autre, d’un super réveillon, en extérieur à Tignes (F). Il faisait -15 degrés et je peux te promettre que ni le public ni moi, on a eu froid. Il en sera de même cette fois-ci.

Éprouvez-vous toujours autant de plaisir à vous produire?

Bien sûr! C’est un privilège extraordinaire de voyager et de rencontrer le public partout dans le monde. De plus, depuis que je suis devenu papa, je fais exprès de tourner moins qu’à l’époque de 2012 à 2014, où je donnais 150 concerts par an. Je savoure d’autant plus chaque date.

Après 20 ans de carrière, comment peut-on encore présenter Martin Solveig?

Pas comme une légende, c’est un peu exagéré, un peu fort. Mais dinosaure, j’assume. Je me comparerai à un diplodocus. D’accord, en termes de gabarit ça ne fonctionne pas, mais je suis plutôt végétarien et non agressif.

Vous avez sorti de nombreux singles, mais peu d’albums. Le dernier en date, «Smash», remonte à 2011. Vous retrouvera-t-on un jour sur ce format?

Il n’y a pas eu d’annonce officielle, mais j’ai terminé un album. Pour les voix, j’ai principalement travaillé avec de jeunes talents, pour la plupart anglais. C’était une chance pour moi. Ils m’ont apporté leur regard frais et actuel. Les gens pourront découvrir de nombreux morceaux inédits lors de mes prochains sets jusqu’à la sortie de l’album prévue vers mi-2023.

Vous avez profité de la pandémie pour écrire ce disque?

Non, durant cette période, je n’étais pas inspiré. Je fais de la musique pour danser, faire la fête, rigoler. J’ai profité de cette pause pour développer un projet que j’avais en tête depuis longtemps, Alma Studio. C’est une application d’histoires audio sans écran pour les enfants. Elle est sortie il y a bientôt deux ans et je suis content de son succès. Il y a d’ailleurs beaucoup de petits Suisses qui l’utilisent.

Votre musique semble intemporelle. Vos anciens hits sont encore diffusés en soirée ou à la radio.

Je fais de la musique pour apporter un peu de sourire, de la poésie et de la positivité au public. Si ma musique continue de résonner dans le temps, ça me rend heureux. J’aime la notion de partage dans mon métier et si mes morceaux perdurent, je trouve cela gratifiant. J’ai en quelque sorte l’impression d’avoir bien fait mon job.

On vous a beaucoup vu avec Kungs ces derniers temps. Vous avez travaillé sur des titres et vous avez mixez ensemble. Quelle est votre relation?

On s’est rencontrés il y a presque cinq ans, au moment de ses débuts. Son parcours m’a rappelé certaines choses que j’avais vécues vingt ans plus tôt. La connexion pour travailler ensemble a été naturelle. Depuis lors, nous sommes devenus des copains. C’est un artiste que je suis avec beaucoup d’intérêt et un ami avec qui j’échange très régulièrement.