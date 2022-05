A Genève: Un diplomate russe ose critiquer Poutine et claque la porte

À Genève : Un diplomate russe ose critiquer Poutine et claque la porte

«J’ai honte. La guerre contre l’Ukraine est un crime», a notamment déclaré lundi Boris Bondarev en démissionnant de son poste de représentant auprès des Nations Unies.

Boris Bondarev sait qu’il ne pourra plus retourner en Russie.

Lundi, Boris Bondarev, un haut diplomate russe, qui représentait depuis deux ans et demi la mission russe auprès des Nations Unies à Genève, a annoncé qu’il démissionnait de son poste en signe de protestation contre la guerre en Ukraine . «J’ai honte. La guerre contre l’Ukraine est un crime» a déclaré l’homme de 41 ans resté dans la ville du bout du lac, où un dispositif de sécurité est en cours de préparation.

Et alors que ses déclarations ont fait des vagues dans le monde entier, il a reçu de nombreux feedbacks – positifs pour la plupart. «Je me sens bien. Je suis en paix avec moi-même», a-t-il déclaré aux journaux de Tamedia .

«Je suis d’avis qu’on peut toujours se lever et dire la vérité sur les choses que l’on perçoit»

C’est la colère accumulée pendant des années qui l’a poussé à rompre avec Moscou: «Je voulais faire bouger les choses, être une source d’inspiration pour mes collègues, pour les diplomates et les autres citoyens russes qui vivent en Russie et pensent qu’ils ne peuvent rien faire eux-mêmes. Je suis d’avis qu’on peut toujours se lever et dire la vérité sur les choses que l’on perçoit».