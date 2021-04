Russie : Un diplomate ukrainien arrêté par le FSB

Il a été pris «la main dans le sac» alors qu’il cherchait à obtenir des informations classées secrètes, selon les services de sécurité russes.

Des militaires ukrainiens montent la garde à un point de contrôle avec des séparatistes soutenus par la Russie près de Schastya, dans la région de Lougansk, le 16 avril 2021. Les tensions entre Kiev et Moscou se sont intensifiées de façon spectaculaire depuis le début de l'année.

«Une telle activité est incompatible avec le statut diplomatique et d’une nature clairement hostile à la Fédération de Russie», a encore commenté le FSB, ajoutant que «des mesures» seraient prises envers lui, «en conformité avec le droit international».

Rare

Depuis l’annexion de la Crimée par Moscou et le début du conflit dans l’est russophone et indépendantiste de l’Ukraine, la Russie a arrêté un certain nombre de citoyens ukrainiens en les accusant d’espionnage, mais l’arrestation d’un diplomate est rare.