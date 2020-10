Terrorisme : Un dirigeant d’Al-Qaïda tué en Afghanistan

Tué par les forces spéciales afghanes, l’Égyptien Abou Muhsin al-Masri était considéré comme le numéro deux d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien.

Les forces spéciales afghanes ont tué un important dirigeant d’Al-Qaïda, a annoncé samedi le service de renseignements afghan. Abou Muhsin al-Masri, un Égyptien considéré comme le numéro deux d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien, était recherché par les États-Unis. Il a été tué dans la province de Ghazni, dans le centre de l’Afghanistan, a annoncé sur Twitter la direction nationale de la sécurité. Elle n’a pas donné d’autres détails sur l’opération et n’a pas indiqué quand elle avait eu lieu.

Le nom d’Al-Masri figure sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI américain. Un mandat d’arrêt à son nom avait été émis par les États-Unis en décembre 2018 après son inculpation pour fourniture de soutien et de ressources à une organisation terroriste étrangère et pour complot en vue de tuer des citoyens américains, selon le FBI.