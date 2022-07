Nicaragua : Un dirigeant de l’opposition condamné à dix ans de prison

Selon l’Alliance civique pour la justice et la démocratie (ACJD), un tribunal de Managua a condamné Yubrank Suazo à cinq ans pour «complot en vue de porter atteinte à l’intégrité nationale» et à cinq ans supplémentaires pour «propagation de fausses nouvelles». Suazo, 31 ans, est originaire de la ville méridionale de Masaya, où les plus fortes manifestations antigouvernementales ont eu lieu en 2018. Il a été «poursuivi et condamné sans avoir commis le moindre crime, ni avoir le moindre lien avec des structures criminelles», a estimé l’ACJD, l’un des groupes d’opposition nés à la suite des manifestations.