Vincent Lindon magnifique dans Un autre monde

Que feriez-vous si vous étiez à la place de Philippe Lemesle, directeur régional d’un groupe international, quand ses supérieurs lui demandent d’être un exécutant et de sabrer dans les effectifs? Philippe, lui, propose d’autres solutions. On le félicite pour sa démarche, puis on lui rappelle que ce n’était pas ce qu’on lui demandait…

La caméra de Stéphane Brizé colle à son personnage. Elle le scrute entre la façade de sa fonction et le mystère de ses réflexions. Pressuré, l’homme se démène pour trouver un sens à son existence. C’est sobre, émouvant, du pur Brizé. «Comme d’habitude», me direz-vous. Une habitude de cette qualité, on en redemande. Surtout quand elle renvoie le spectateur à la question: et vous, si vous étiez à la place de Philippe Lemesle, vous exécuteriez-vous?