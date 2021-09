Commerce : Un discounter va cesser la pub pour les fraises espagnoles

Le détaillant Aldi s’engage à ne plus promouvoir les fraises d’Espagne en dehors de la saison suisse.

Des fraises qui parcourent plus de 2000 kilomètres provoquent une empreinte carbone importante. C’est ce que constate Aldi, qui indique que plus d’un tiers de toutes les fraises ibériques viennent de la province de Huelva, dans le sud de l’Espagne. Dorénavant, le discounter s’abstiendra de faire de la publicité pour ces fruits espagnols en dehors de la saison des fraises en Suisse, qui s’étale de mai à août. Aldi indique, dans un communiqué, qu’il ne se fournit à l’étranger que si la production nationale ne peut répondre à la demande. Les fraises suisses sont donc mises à l’honneur au rayon fruits et légumes de ses 221 filiales suisses.