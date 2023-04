Vaud/Fribourg: Un dispositif permettra de limiter les collisions avec le gibier

Le dispositif de Murgenthal (AG) avec le panneau (à g.) et les caméras thermiques (à dr.) dont l’efficacité a convaincu les autorités vaudoises.

Pour prévenir les collisions avec la faune, un tronçon entre Cudrefin et La Sauge sera équipé d’un dispositif «Calstrom». Ce dernier allie caméras thermiques et panneaux lumineux. Lorsqu’une présence est détectée sur ou aux abords de la chaussée, les panneaux de signalisation s’allument et avertissent les automobilistes. Une première dans le canton de Vaud, qui profitera de ce projet pilote pour effectuer un monitoring. Si ce dernier devait s’avérer concluant, l’utilisation de ce système sur d’autres segments routiers est envisagée.